Napoli ospita il Giro d’Italia 2027: le possibili tappe e il percorso, cambia l’arrivo

Il Giro d’Italia tornerà a Napoli il 18 maggio 2027, per quello che sarà il sesto arrivo consecutivo della corsa rosa nel capoluogo campano. La tappa partirà da Trasacco, in Abruzzo, mentre resta ancora da stabilire dove sarà collocato il traguardo cittadino.
L’annuncio ufficiale è atteso martedì, durante la presentazione organizzata a Roma da RCS. Per conoscere il percorso completo, invece, potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno.
L’appuntamento ciclistico si inserirà in un periodo particolarmente importante per Napoli, che pochi giorni dopo ospiterà anche l’avvio delle regate dell’America’s Cup, previsto per il 22 maggio.
Il Giro incontra l’America’s Cup
La vicinanza tra i due grandi eventi sportivi sta influenzando le scelte degli organizzatori, chiamati a individuare un percorso compatibile con i preparativi della competizione velica.
Una delle certezze emerse riguarda il passaggio della carovana rosa nell’area di Bagnoli, dove sarà allestita la base dei team dell’America’s Cup.
Dal 5 aprile inizieranno infatti i lavori per realizzare il villaggio della manifestazione, destinato a occupare uno spazio più ampio rispetto a quello utilizzato per le preregate dello scorso settembre.
Questa circostanza rende impraticabile il tradizionale arrivo sul lungomare di via Caracciolo, imponendo una soluzione alternativa.
Bagnoli tra le ipotesi
Tra le possibilità prese in considerazione figura un traguardo nell’area dell’ex Italsider, nei pressi della colmata a mare.
L’idea consentirebbe di collegare simbolicamente due appuntamenti di rilevanza internazionale, con i ciclisti impegnati nella volata finale accanto agli spazi destinati agli equipaggi della competizione velica.
La proposta, inizialmente considerata con interesse, avrebbe però perso terreno negli ultimi giorni, pur rimanendo tra le opzioni ancora possibili.
Gli emissari di RCS stanno effettuando sopralluoghi per individuare la soluzione più adatta alle esigenze tecniche e organizzative della corsa.
Possibile arrivo a Posillipo
Un’altra ipotesi prevede che i corridori, dopo aver attraversato Bagnoli, proseguano verso Coroglio e Posillipo, con un eventuale traguardo nella zona di via Manzoni.
Tra i percorsi valutati ci sarebbe anche un passaggio per Fuorigrotta, con successiva risalita attraverso via Consalvo.
L’eventuale arrivo in collina presenta tuttavia alcune difficoltà logistiche. La soluzione viene considerata suggestiva, ma non particolarmente semplice da realizzare.
Per questo motivo la scelta definitiva resta aperta e potrebbe ricadere nuovamente sull’area di Bagnoli, dove gli spazi disponibili sarebbero maggiori.
Esclusa piazza del Plebiscito
Tra le alternative non più considerate dagli organizzatori figura piazza del Plebiscito, teatro nell’ultima edizione di una caduta che aveva coinvolto numerosi corridori, suscitando polemiche.
La definizione del nuovo traguardo dovrà inoltre tenere conto dei cantieri stradali presenti in città e degli interventi programmati in vista delle due manifestazioni sportive.
Il coordinamento delle attività coinvolge il sindaco Gaetano Manfredi, anche presidente della Città Metropolitana di Napoli, ente che organizza la tappa.
Un investimento da sei milioni
L’organizzazione dell’arrivo del Giro comporta un investimento di almeno 6 milioni di euro, finanziato dalla Città Metropolitana.
La tappa, che secondo le prime valutazioni potrebbe favorire i velocisti, rappresenterà un ulteriore appuntamento di richiamo internazionale per Napoli.
La contemporanea preparazione dell’America’s Cup rende però più complessa la pianificazione della viabilità e degli spazi necessari alla manifestazione.
La conferenza stampa di martedì dovrebbe confermare ufficialmente la presenza della città nel percorso del Giro d’Italia 2027. Per sapere se il traguardo sarà a Bagnoli, a Posillipo o in un’altra zona bisognerà attendere le successive decisioni degli organizzatori.