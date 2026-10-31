Napoli, furto di rame in una stazione della Circumvesuviana: ascensori fuori uso

Un furto di rame ha provocato il blocco degli ascensori e delle scale mobili nella stazione Circumvesuviana Vesuvio-De Meis, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Durante la notte, i carabinieri hanno sorpreso due persone mentre sottraevano materiale elettrico dall’impianto ferroviario.

Uno dei presunti responsabili, un 31enne residente a Pollena Trocchia, è stato arrestato per furto aggravato. Il complice è invece riuscito ad allontanarsi.

Furto notturno nella stazione

L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, giunti all’interno dello scalo gestito da EAV.

I militari hanno individuato due uomini impegnati a prelevare materiale elettrico contenente rame. Uno di loro è stato fermato sul posto, mentre l’altro è sfuggito al controllo.

L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato ed è attualmente in attesa di giudizio.

Ascensori e scale mobili bloccati

Le conseguenze del furto riguardano direttamente il funzionamento della stazione.

La sottrazione del materiale elettrico ha infatti reso inutilizzabili gli ascensori e le scale mobili, compromettendo i servizi di collegamento interno utilizzati dai passeggeri.

Il problema interessa in particolare le dotazioni destinate a facilitare gli spostamenti all’interno dello scalo, comprese quelle importanti per le persone con difficoltà motorie.

Al momento non sono state fornite indicazioni sui tempi necessari per ripristinare il funzionamento degli impianti.

Un arresto, complice in fuga

L’operazione dei carabinieri si è conclusa con l’arresto del 31enne di Pollena Trocchia, mentre il secondo uomo coinvolto è riuscito a fuggire.

Resta dunque da individuare il complice, mentre per la stazione Vesuvio-De Meis di Ponticelli rimangono le conseguenze materiali del furto, che ha messo fuori servizio ascensori e scale mobili.