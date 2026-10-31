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Ercolano, rapina armata all’Expert: rubati iPhone e tablet

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Almeno tre uomini armati e con il volto coperto hanno rapinato il punto vendita Expert situato nel centro commerciale Le Pendici di Ercolano, minacciando i dipendenti e impossessandosi di numerosi dispositivi elettronici. Il colpo è avvenuto nella serata di venerdì 30 ottobre, all’interno dei magazzini dell’attività commerciale.

I responsabili sono riusciti ad allontanarsi dopo aver sottratto smartphone Apple e tablet. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

L’irruzione nei magazzini Expert

La rapina si è consumata nel centro commerciale di via Sacerdote Benedetto Cozzolino, a Ercolano.

Secondo le prime informazioni, almeno tre persone incappucciate, in possesso di pistole, hanno raggiunto i locali adibiti a magazzino del negozio Expert.

Una volta all’interno, hanno minacciato il personale e prelevato diversi dispositivi elettronici, tra cui smartphone Apple e tablet, prima di darsi alla fuga.

Non è stato ancora precisato il valore complessivo della merce sottratta.

Carabinieri sul luogo della rapina

Dopo l’accaduto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, chiamati a effettuare i primi accertamenti.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, impegnati nelle attività investigative per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

Indagini ancora in corso

Gli investigatori stanno lavorando per identificare gli autori della rapina e chiarire le circostanze della loro fuga.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’identità dei responsabili né sull’ammontare del bottino.

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