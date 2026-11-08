Colpo in difesa per l’Ischia Isola Verde: ufficiale l’arrivo di Salvatore Tazza

Altro innesto di grande spessore per l’Ischia Isola Verde, che rinforza ulteriormente il proprio pacchetto arretrato assicurandosi le prestazioni del difensore Salvatore Tazza, classe 1998. Un acquisto di assoluto valore che porta in dote esperienza, qualità tattica e grande solidità alla formazione gialloblù.

Difensore centrale di 186 cm, in grado di agire con disinvoltura anche come terzino destro, Tazza vanta un curriculum di tutto rispetto vissuto tra Serie C e Serie D, dove ha vestito maglie blasonate come quelle di Paganese, Cavese, Bisceglie, Vibonese, Gelbison e Matera.

Nella passata stagione è stato protagonista con la Nocerina, collezionando 25 presenze e una rete nel girone di Serie D e confermandosi un pilastro della retroguardia rossonera. In questa prima parte della stagione 2026/27 ha invece militato nell’Obermais (Girone C di Serie D), dov’è sceso in campo 10 volte da titolare trovando anche la via del gol in 2 occasioni.

Giocatore di personalità, abituato a recitare un ruolo da leader nelle piazze in cui ha militato, Tazza arriva a Ischia pronto a mettere le sue doti atletiche e la sua esperienza a completa disposizione della causa gialloblù.