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Napoli-Lazio 1-1, Rrahmani fa il capitano: “Orgoglio indossare questa fascia, meritavamo di vincere”

Gianluca Apicella
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
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Nel pareggio per 1-1 contro la Lazio, la partita del Napoli ha registrato anche un momento significativo dal punto di vista simbolico e di leadership: Amir Rrahmani è sceso in campo indossando la fascia di capitano.

Al termine del match, il difensore azzurro ha espresso tutto il suo orgoglio per la responsabilità ricevuta: “Indossare la fascia di capitano del Napoli è un privilegio, perché significa rappresentare un grande popolo e una grande Società. Oggi abbiamo disputato una buona prova contro una squadra forte in un match che era difficile”.

Analizzando la prestazione collettiva, Rrahmani ha sottolineato la crescita della squadra nei novanta minuti e un pizzico di rammarico per il risultato finale, reputato persino stretto alla luce di quanto visto sul terreno di gioco: “Abbiamo meritato il pareggio e poi nella seconda parte di gara abbiamo avuto anche occasioni per segnare ancora. Probabilmente avremmo meritato di vincere, ma gli episodi non sono girati dalla nostra parte”.

Una prova di sostanza e di carattere per il nuovo capitano di giornata, che conferma la compattezza dello spogliatoio e la determinazione nel proseguire il cammino stagionale.

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