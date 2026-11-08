L’Ischia Isola Verde blinda la porta: ufficiale l’arrivo di Giuseppe Simeoli

Nuovo rinforzo tra i pali per l’Ischia Isola Verde. La società gialloblù ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Giuseppe Simeoli, classe 2006. Un innesto di valore che garantisce freschezza e al tempo stesso un’esperienza già solida nel campionato di Serie D.

Cresciuto nei vivai di Benevento e Juve Stabia, Simeoli vanta già un percorso significativo tra i grandi, avendo difeso i colori di Rotonda, Enna, Luparense e Martina.

Nonostante la giovanissima età (20 anni appena compiuti), i suoi numeri testimoniano una continuità di rendimento non comune per un profilo Under:

Stagione 2024/25 : 32 presenze da titolare con la maglia dell’Enna.

Stagione 2025/26 (prima parte) : 17 presenze in campionato e una in Coppa Italia con la Luparense.

Gennaio 2026: il passaggio al Martina, dove ha collezionato altre 8 presenze in Serie D.

Simeoli arriva a Ischia con un bagaglio di maturità e affidabilità superiore rispetto a quanto dica la sua carta d’identità. Il nuovo numero 1 gialloblù è già pronto a mettersi a disposizione della squadra e a difendere i pali della compagine isolana.