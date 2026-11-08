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Ryu: L’anima immortale del picchiaduro e il mito del guerriero

Gianluca Apicella
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Se M. Bison rappresenta la brama di potere e il male assoluto, Ryu è l’esatto opposto: l’incarnazione dello spirito marziale puro, del miglioramento continuo e della ricerca dell’armonia interiore. Icona indiscussa della saga di Street Fighter e volto simbolo dell’intero genere dei picchiaduro, Ryu non combatte per vendetta, fama o denaro, ma per superare i propri limiti.

Le origini e la filosofia di vita

Cresciuto ed educato dal maestro Gouken nel dojo tra le montagne del Giappone insieme all’amico e rivale Ken Masters, Ryu apprende l’arte dell’Ansatsuken (lo “Stile del Pugno Assassino”), epurata dalle sue componenti mortali per diventare una disciplina di autodifesa e crescita personale.

Il suo percorso è segnato dalla continua lotta contro il Satsui no Hado (“Intento Omicida”), un’energia oscura e viscerale presente dentro di sé che offre un potere devastante al prezzo di consumare la propria umanità — trasformando chi cede ad essa in Evil Ryu. Il viaggio di Ryu è quindi una continua ricerca del Mushin (la “mente senza mente”), lo stato di calma e concentrazione assoluta.

Le mosse iconiche che hanno fatto la storia del gaming

Il set di mosse di Ryu ha definito l’archetipo dello “Shotokan” nei videogiochi:

  • Hadoken (Pugno dell’Onda d’Urto): Il proiettile di energia spirituale concentrata nelle palme delle mani. Il comando $\downarrow \searrow \rightarrow + \text{Pugno}$ è diventato la combinazione più famosa della storia dei videogiochi.

  • Shoryuken (Pugno del Drago Ascendente): Un montante saltato verso l’alto con spallata ed estensione del pugno, la mossa antiaerea per eccellenza.

  • Tatsumaki Senpukyak (Calcio Uragano Rotante): Un calcio circolare volante in avanzamento che permette di spezzare la distanza con l’avversario.

L’impatto culturale e le trasposizioni

Ryu è comparso in centinaia di media, dai fumetti ai crossover più famosi (Marvel vs. Capcom, Super Smash Bros.). Nel film cult del 1994 Street Fighter – Sfida finale, è stato interpretato dall’attore Byron Mann, ritratto come un giovane artista marziale e contrabbandiere che si unisce alla causa di Guile per fermare Bison.

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