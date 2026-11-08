Juve Stabia – Arezzo 1-0 il racconto di Stabiamore

Juve Stabia – Arezzo 1-0 il racconto post gara di Gianfranco Piccirillo dell’Associazione Stabiamore

De Giorgio per affrontare l’importante sfida nella zona bassa con il neo promosso Arezzo decide di cambiare tutto il centrocampo e di tornare al tradizionale schieramento offensivo, schierando Pierobon, Artioli, Battistella e Sibilli. Proprio il figlio di Sasà, grande protagonista nello Stabia del presidente D’Arco, porta in vantaggio la squadra alla prima occasione, grazie al recupero di Douglas, che innesca la ripartenza e gli serve la palla. Sibilli è bravissimo a liberarsi e a concludere in rete da posizione defilata sulla destra, superando l’incolpevole. Nunziante. L’Arezzo gioca una gara gagliarda, rispondendo al gol dello Stabia con grande volontà e determinazione, ma per fortuna dello Stabia dimostra poca qualità, nonostante le giocate di Arena, il migliore dei suoi. Dopo un colpo di testa di Ionita, l′ Arezzo si rende molto pericoloso con il centravanti spilungone Cerri, che non inquadra la porta solo davanti a Vukovic.

Dopo qualche errore in difesa e due ammonizioni degli aretini, Cerri spreca un’altra occasione perché è abile a girarsi in area, ma poi calcia alto sulla traversa. Dopo l’intervallo in una gara vivace, che non annoia il pubblico del Menti con una discreta e corretta rappresentanza ospite, l’allenatore Bucchi, ex attaccante del Napoli sostituisce Righetti con Cagnano ed Eklu con Sala. L’Arezzo sfiora il pareggio con Ionita e la complicità di Vukovic, che riesce a salvarsi con l’aiuto del palo alla sua destra. Prima di uscire dal campo Arena sfiora pure il palo alla sinistra di Vukovic con un tiro dal limite, mentre, De Giorgio fa entrare Karic e Patanè al posto di Maistro e Battistella, che non sono apparsi nella forma migliore. Lo Stabia finalmente torna a pungere sull’asse Sibilli Artioli che serve Douglas al centro dell’area e l’olandese di tacco colpisce il palo a porta sguarnita, mentre sulla ribattuta Pierobon non riesce a ribadire in rete, perché trova l’opposizione del subentrato Cagnano. Bucchi prova a sostituire l’attacco, inserendo Cianci e Pattarello al posto di Cerri e Arena. Lo Stabia non gioca certamente la sua migliore partita, ma ci mette determinazione, rimediando due ammonizioni e un’occasione per Patanè, bloccata dalla parata a terra di Nunziante. Nel finale Bucchi fa entrare Olivieri per Tavernelli e De Giorgio forse esagera ad inserire due attaccanti come Candellone e Fernandes al posto di Di Nardo e Sibilli, proprio nel momento in cui la squadra ospite profonde l’ultimo sforzo per cercare il pareggio.

Il tecnico stabiese per cautelarsi negli ultimi minuti fa entrare opportunamente il difensore Baldi al posto del centrocampista Pierobon, autore di un’ottima prestazione sia in mezzo al campo, che sulla corsia laterale. Nel finale l’Arezzo sfiora per due volte il gol del pari, prima con un tiro a giro di Pattarello e poi con Renzi, l’omonimo del famoso politico, che con la complicità di una deviazione di Karic, centrocampista non convincente nei minuti disputati per diverse imprecisioni nei passaggi, costringe Vukovic alla parata più difficile di tutta la partita. La vittoria per lo Stabia è pesante, ma un tantino fortunata, perché gestita con troppa sofferenza e ottenuta con meno situazioni offensive del solito. Comunque la capacità di saper soffrire e mantenere alta l’attenzione è un dato da sottolineare in modo positivo, anche alla luce di due eventi significativi per il campionato dello Stabia, la seconda sosta in un momento di un calo atletico evidente di alcuni calciatori e l’esito del ricorso contro la penalizzazione per riottenere altri due punti in una classifica, già adesso molto più tranquilla rispetto all’inizio. Sarebbe importante arrivare a metà classifica prima dell’impegno difficile in trasferta nello stadio tabù dell Braglia contro la corazzata Modena, indicata come una delle favorite per la promozione in massima serie