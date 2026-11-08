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M. Bison: Il tiranno di Shadaloo che ha ridefinito i “Final Boss” nei picchiaduro

Gianluca Apicella
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Nel panorama dei videogiochi anni ’90, pochi antagonist sono riusciti a lasciare un’impronta profonda quanto M. Bison (noto in Giappone come Vega). Capo supremo dell’organizzazione criminale transnazionale Shadaloo, Bison non è soltanto il boss finale per eccellenza di Street Fighter II, ma una vera e propria icona della cultura pop videoludica e cinematografica.

Origini, potere e stile di combattimento

Bison è la reincarnazione del male assoluto, guidato da un’insaziabile sete di dominio mondiale. La sua forza deriva dal Psycho Power, un’energia oscura e distruttiva alimentata dall’odio e dalla malvagità. Per padroneggiarla al 100%, secondo la lore della saga, Bison si è purificato da ogni residuo di umanità e compassione.

Sul piano del gameplay, affrontarlo in Street Fighter II era un vero e proprio incubo per i giocatori degli arcade:

  • Psycho Crusher: Il suo attacco simbolo, in cui si avvolge di fiamme viola e travolge l’avversario a gran velocità coprendo l’intero schermo.

  • Scissor Kick (Double Knee Press): Un attacco in avanzamento rapido e devastante per spezzare le guardie.

  • Head Press & Somersault Skull Diver: Manovre aeree imprevedibili per schiacciare gli avversari dall’alto.

Le sfaccettature nei media: dal videogioco al cinema

La figura di M. Bison ha travalicato i confini delle sale giochi, diventando protagonista di alcune delle trasposizioni cinematografiche più memorabili:

  1. Street Fighter – Sfida finale (1994)

    Interpretato magistralmente da Raul Julia (nella sua ultima grande performance sul grande schermo), Bison diventa un dittatore megalomane in divisa militare. La sua battuta rivolta a Chun-Li è entrata nella storia del cinema pop:

    “Per te il giorno in cui Bison ha devastato il tuo villaggio è stato il più importante della tua vita. Ma per me… era solo martedì.”

  2. Street Fighter – La leggenda (2009)

    In The Legend of Chun-Li, il personaggio viene ripensato in una veste più legata al thriller d’azione e al crimine organizzato, interpretato da Neal McDonough, come spietato boss mafioso insediato a Bangkok.

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