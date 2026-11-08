Juve Stabia – Arezzo 1-0 il tabellino e dato spettatori

SERIE BKT Juve Stabia – Arezzo 1-0: il tabellino del match
JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon (39’st Baldi), Artioli, Battistella (15’st Karic); Maistro (15’st Patanè), Di Nardo (29’st Candellone), Sibilli (29’st Fernandes).
A disposizione: Boer, Ricciardi, Buglio, Piscopo, Caccavo, Kumi, Gallea.
Allenatore: Pietro De Giorgio.
AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Coppolaro, Illanes, Righetti (1’st Cagnano); Ionita, Iaccarino, Mawuli (1′ st Sala); Arena (18’st Pattarello), Cerri (18’st Cianci), Tavernelli (28’st Olivieri).
A disposizione: Seculin, Martinez, Leone, Mancuso, Gilli, Manes, Ferrari.
Allenatore: Crisian Bucchi.
RETI: Sibilli 2′ pt.
NOTE: Ammoniti: Illanes, Righetti, Sibilli, Patanè, Cagnano. Recupero: 1′ pt-4’st
ARBITRO: Edoardo Mazzoni della sezione di Prato
ASSISTENTE 1: Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto
ASSISTENTE 2: Matteo Gentile della sezione di Isernia
IV UOMO: Dario Madonia di Palermo.
VAR: Daniele Rutella di Enna
AVAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano.
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