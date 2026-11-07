Cavese 1919, cambio di rotta nel Settore Giovanile: sollevati dagli incarichi Curcio, Faustino, D’Amore e Sansone

Riorganizzazione in vista per il settore giovanile della Cavese 1919. Il club biancoblù ha reso noto ufficialmente di aver sollevato dai rispettivi incarichi alcuni dei quadri tecnici della propria struttura giovanile.

La decisione riguarda:

Luciano Curcio , responsabile del Settore Giovanile;

Ivan Faustino , allenatore della selezione Primavera 3;

Pasquale D’Amore , allenatore in seconda della Primavera 3;

Giuseppe Sansone, tecnico della formazione Under 15 Nazionale.

La società ha rivolto ai tesserati un sincero ringraziamento per il lavoro e la dedizione mostrati ai colori biancoblù durante il loro percorso. Nelle prossime ore il club comunicherà le nuove nomine e l’assetto del nuovo percorso tecnico per il proprio vivaio.