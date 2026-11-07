HomeCalcio

Juve Stabia di misura sull’Arezzo: la voce di Alfano svela i segreti di una vittoria di maturità

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Vittoria di misura e di carattere per la Juve Stabia, che supera l’Arezzo per 1-0 al termine di una sfida intensa e complessa. Nel post-partita, a commentare la prestazione delle Vespe è il collaboratore tecnico Gerardo Alfano, intervenuto in sala stampa al posto di mister De Giorgio, assente per impegni personali.

Una gara tesa e bloccata

«È stata una partita strana, molto tesa», ha esordito Alfano analizzando il match. «Siamo stati bravissimi nel difendere il risultato. Loro ci sono venuti a prendere alti e ho visto una squadra lottare, ed è stata una cosa bellissima. È stata una vittoria della maturità».

Nonostante la pressione costante degli ospiti, che hanno disputato una prova di spessore, i gialloblù hanno saputo stringere i denti: «Avevano un po’ di paura del pareggio. È stata una prova di grande maturità. A noi interessa il campo e pensare partita dopo partita. L’Arezzo ha fatto una grande partita, ma la squadra non voleva prendere gol. Oggi è stata una vittoria di cuore, volevamo fortemente il successo».

Le chiavi tattiche e le note liete

Sul piano tattico e delle prestazioni individuali, lo staff tecnico evidenzia la solidità difensiva e la crescita del gruppo, costretto in più momenti a ripiegare per arginare l’offensiva avversaria: «Ci siamo dovuti abbassare spesso e difendere anche a cinque, ma siamo stati bravi a chiudere i varchi».

Tra i singoli, menzioni di merito inevitabili per il reparto arretrato: «Douglas ha avuto una crescita enorme, è un terzino importante. E Vukovic è stato bravissimo».

Con questi tre punti la Juve Stabia conferma solidità e mentalità da grande squadra, proiettandosi con fiducia al prossimo impegno del campionato.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Basta un lampo di Sibilli la Juve Stabia batte l’Arezzo
Articolo successivo
Cristian Bucchi nel post gara di Juve Stabia – Arezzo 1-0

LEGGI ANCHE

Calcio

Sibilli trascina la Juve Stabia: «Vittoria di sofferenza, orgoglioso del gruppo»

Un avvio lampo e una prestazione di puro sacrificio. È la Juve Stabia di Giuseppe Sibilli a festeggiare al triplice fischio del match disputato...
Calcio

Cristian Bucchi nel post gara di Juve Stabia – Arezzo 1-0

Parla Mister Bucchi nella sala stampa del Romeo Menti al termine di Juve Stabia - Arezzo "Non avremmo meritato di perdere. Dovevamo essere più bravi...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA