Cristian Bucchi nel post gara di Juve Stabia – Arezzo 1-0

Parla Mister Bucchi nella sala stampa del Romeo Menti al termine di Juve Stabia – Arezzo

“Non avremmo meritato di perdere. Dovevamo essere più bravi a chiudere su Sibilli, anche se ci sono i suoi meriti. Abbiamo creato tante occasioni ma non le abbiamo concretizzate, ed è inevitabile che ci sia rammarico. Stiamo offrendo ottime prestazioni, ma ci sta mancando il gol».

Nonostante la sconfitta, l’allenatore difende a spada tratta i suoi: «La squadra ha risposto bene, non posso dirle davvero nulla. È un campionato molto equilibrato dove chi possiede i top player è avvantaggiato nel risolvere le partite. Noi abbiamo tanti giovani interessanti e bisogna avere pazienza; oggi c’è stata solo un po’ di imprecisione. Non parlo mai con i ragazzi a fine gara, lo farò alla ripresa degli allenamenti, ma restiamo assolutamente ottimisti per il futuro”