Vukovic versione Superman, Sibilli segna “alla Sasà”: la Juve Stabia vince di cuore

Una vittoria di puro cuore e sofferenza. Non è stata certo la Juve Stabia più bella della stagione, ma alla squadra di Pietro De Giorgio bastano il lampo immediato in avvio del solito Sibilli e gli artigli di un Vukovic decisivo per piegare l’Arezzo 1-0 e blindare tre punti d’oro davanti al proprio pubblico.

Ecco le pagelle complete dei protagonisti del match del Romeo Menti:

Vukovic 7.5 — Autentico baluardo della serata. Nel primo tempo gestisce bene le uscite alte, ma nella ripresa sale in cattedra con due interventi da urlo: al 56′ devia sul palo la gran conclusione da fuori di Tavernelli, e all’87’ compie un vero e proprio miracolo sul tiro a botta sicura di Renzi deviato da Karic. Blindata la porta, tre punti a casa. Superman.

Maggioni 6-5 — Disputa una gara d’attenzione e sostanza sulla fascia destra. Nel primo tempo limita le discese avversarie; cala leggermente nella ripresa soffrendo un po’ la spinta avversaria, ma tiene la posizione fino al 90′.

Bettella 6.5 — Guida con leadership il reparto arretrato. Sempre puntuale nelle chiusure e dominante nei duelli aerei su Cerri e compagni, garantendo tranquillità all’intero blocco difensivo.

Bellich 6.5 — Insieme a Bettella forma una cerniera centrale invalicabile. Aggressivo e preciso negli anticipi sui portatori di palla toscani, concede pochissimi metri agli attaccanti ospiti.

Douglas 6.5 — Prestazione di alto livello in entrambe le fasi. Oltre alla cura della fase difensiva, sfiora il gol dell’anno al 62′ con un delizioso colpo di tacco su assist di Sibilli che si stampa sfortunatamente sul palo. Nel finale stringe i denti contro il neoentrato Pattarello.

Pierobon 7 — Fondamentale. Dopo soli due minuti di gioco recupera con grinta il pallone su Iaccarino e lancia subito Sibilli in porta per il gol vittoria. Oltre all’assist, si spende in un lavoro oscuro e preziosissimo di copertura e filtro fino all’uscita stremato. (Dal 39’ st Baldi s.v. — Entra nei minuti di sofferenza per rinforzare il fortino difensivo).

Artioli 6.5 — Il regista tattico della squadra. Mantiene i reparti sempre stretti e compatti, dando tempi e geometrie alla manovra e aiutando la difesa nei momenti di maggior pressione dell’Arezzo.

Battistella 6 — Parte forte nei primi 45 minuti con una prova di grande intensità e lotta in mediana. Spende tanto dal punto di vista fisico e spende tutte le sue energie prima di lasciare il posto attorno al 60′. (Dal 15’ st Karic 5,5 — Impatto sulla partita da decifrare. Porta fisicità, contrasta ogni pallone ma sembra che gli manchi la lira per portare a casa il milione)

Sibilli 7.5 (Il Migliore) — Uomo partita assoluto e autentico fattore del match. Sblocca la gara dopo appena 120 secondi con un goal “alla Sibilli” (confermando il DNA di famiglia trasmessogli da papà Salvatore): cavalcata irresistibile e sinistro potente e preciso dove il portiere non può arrivare. Oltre alla rete, regala spettacolo: serve la palla del palo a Douglas ed è un pericolo costante per la difesa toscana.

Di Nardo 6 — Partita di gran sacrificio. Fa da perno offensivo facendo a sportellate con i centrali avversari, difendendo palla e creando spazi fondamentali per le avanzate dei compagni. (Dal 29’ st

Saná Fernandes 5 (Dal 29’ st per Sibilli) — Entra nell’ultimo quarto d’ora per sfruttare gli spazi in ripartenza, ma non riesce mai a graffiare o ad accendere la manovra. Resta un po’ fuori dal gioco e non trova l’impatto sperato nel momento del forcing finale dell’Arezzo.

Candellone 5.5 (Dal 29’ st per Di Nardo) — Entra con voglia e tenta a più riprese di far salire la squadra e far valere la sua presenza, ma spesso ci prova senza riuscire ad incidere concretamente nella manovra finale.

Maistro 5.5 — Si muove tra le linee cercando di raccordare il gioco, ma non riesce mai a trovare il guizzo giusto per impensierire la retroguardia dell’Arezzo. (Dal 15’ st Patanè 6: ottimo impatto sulla partita; sfiora il 2-0 con un bell’inserimento sventato solo da un gran riflesso del portiere ospite).

All De Giorgio 6: La Juve Stabia non è bella da vedere, ma viene premiato il cuore: la squadra lotta, soffre e porta a casa l’intera posta in palio.