Carrarese-Sampdoria, le probabili formazioni. D’Angelo con dodici assenze

Si gioca questo pomeriggio alle ore 17,15 allo Stadio dei Marmi il posticipo della Domenica tra Carrarese e Sampdoria, due squadre che cercano di uscire dalla palude della zona playout.

Pagliuca da quando si è insediato sulla panchina della Carrarese è riuscito ad ottenere tre vittorie e con 10 punti sopravanza di due lunghezze la Sampdoria allenata da D’Angelo che settimana scorsa è riuscita a battere 2-0 l’Entella con un rendimento che sembra in crescita.

Pagliuca potrà contare su tutti gli effettivi ad esclusione di Bonfanti, in attacco la coppia Rubino-Abiuso, mentre D’Angelo avrà 12 assenti ed in attacco riproporrà il giovane Mezzotero che sarà affiancato da Tutino.

Le probabili formazioni

Carrarese (3-4-1-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Parlanti, Braunoder, Schiavi, Rouhi; Topalovic, Rubino; Abiuso. Allenatore: Guido Pagliuca.

Sampdoria (4-4-2): Krastev; Gartenmann, Ravanelli, Delli Carri, Mbabu; Henderson, Abildgaard, Makoumbou, Begic; Mezzotero, Tutino. Allenatore: Luca D’Angelo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino