Nuovo innesto per lo Stabia City: ufficiale l’arrivo di Raffaele D’Ambrosio

Rinforzo d’attacco per lo Stabia City, che ufficializza l’ingaggio dell’esterno offensivo Raffaele D’Ambrosio, giovane talento classe 2006.

Il neoacquisto ha già avuto modo di assaporare il campo in settimana, facendo il suo esordio ufficiale con la nuova maglia nella sfidante cornice di Coppa Campania contro la Caprese. In quell’occasione, D’Ambrosio ha subito mostrato scorci del suo repertorio tecnico: grande esplosività nei primi metri di corsa, facilità nel saltare l’uomo e una spiccata precisione nel tiro in porta.

La società ha accolto con entusiasmo il giovane attaccante nella propria famiglia, augurandosi che la sua freschezza e le sue doti offensive possano rappresentare una risorsa preziosa per la squadra da qui fino al termine della stagione.