L’Ebolitana si rinforza in difesa: arriva il classe 2004 Filippo Nobile

Nuovo innesto di spessore per il reparto arretrato dell’Ebolitana Calcio 1925. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Filippo Nobile, classe 2004, che si è subito aggregato al gruppo ed è già a disposizione di mister Luigi Pezzella.

Profilo moderno e di grande prospettiva, Nobile porta in dote un bagaglio tecnico di primissimo piano, frutto di un percorso formativo vissuto in settori giovanili professionistici di assoluto prestigio come Empoli, Juventus e Monza. Successivamente, il giovane difensore ha completato la sua crescita tra i ranghi di San Donato Tavarnelle e Figline, per poi fare esperienza in Serie D con il Manfredonia.

Nella passata stagione, Nobile si è distinto per continuità e rendimento, collezionando ben 24 presenze ufficiali e confermando sul campo doti di affidabilità e forte personalità. Dal punto di vista tattico e fisico, si tratta di un rinforzo che unisce freschezza atletica e solidità: forte nell’uno contro uno, autorevole nel gioco aereo e pulito in fase d’impostazione, il nuovo difensore biancazzurro è pronto a dire la sua in un torneo complesso e competitivo come quello della Serie D.

La trattativa, condotta in sinergia dai direttori Iossa e Coscia, testimonia la grande fiducia della società nelle qualità del ragazzo, chiamato ora a dare un contributo fondamentale alla causa dell’Ebolitana in questa fase cruciale della stagione.