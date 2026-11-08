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L’Ebolitana si rinforza in difesa: arriva il classe 2004 Filippo Nobile

Gianluca Apicella
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Nuovo innesto di spessore per il reparto arretrato dell’Ebolitana Calcio 1925. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Filippo Nobile, classe 2004, che si è subito aggregato al gruppo ed è già a disposizione di mister Luigi Pezzella.

Profilo moderno e di grande prospettiva, Nobile porta in dote un bagaglio tecnico di primissimo piano, frutto di un percorso formativo vissuto in settori giovanili professionistici di assoluto prestigio come Empoli, Juventus e Monza. Successivamente, il giovane difensore ha completato la sua crescita tra i ranghi di San Donato Tavarnelle e Figline, per poi fare esperienza in Serie D con il Manfredonia.

Nella passata stagione, Nobile si è distinto per continuità e rendimento, collezionando ben 24 presenze ufficiali e confermando sul campo doti di affidabilità e forte personalità. Dal punto di vista tattico e fisico, si tratta di un rinforzo che unisce freschezza atletica e solidità: forte nell’uno contro uno, autorevole nel gioco aereo e pulito in fase d’impostazione, il nuovo difensore biancazzurro è pronto a dire la sua in un torneo complesso e competitivo come quello della Serie D.

La trattativa, condotta in sinergia dai direttori Iossa e Coscia, testimonia la grande fiducia della società nelle qualità del ragazzo, chiamato ora a dare un contributo fondamentale alla causa dell’Ebolitana in questa fase cruciale della stagione.

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