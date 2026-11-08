HomeCalcio

Calciomercato Gragnano è fatta per Carolei

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

L’ASD Città di Gragnano consolida il proprio organico e annuncia ufficialmente l’ingaggio del centrocampista Emanuele Rosario Carolei, classe 2003.

Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Napoli, Paganese e Salernitana, Carolei vanta già un solido bagaglio di esperienza nel campionato di Promozione, dove ha indossato le maglie di Agerola e Massa Lubrense, fino alla parentesi della scorsa stagione tra le fila della Pompeiana.

Oltre alle doti sul rettangolo di gioco, Emanuele si distingue per determinazione e passione fuori dal campo: amante dello sport e dei viaggi, ha da poco completato il suo percorso di studi universitari e si appresta a raggiungere l’importante traguardo della laurea in Scienze Motorie.

La società, nell’augurargli le migliori soddisfazioni personali e di squadra, rivolge ad Emanuele un caloroso benvenuto nella famiglia pastaia!

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Colpo in attacco per il Costa d’Amalfi: ufficiale l’arrivo di Salvatore Elefante
Articolo successivo
Botta e risposta al Maradona: Napoli e Lazio si dividono la posta (1-1)

LEGGI ANCHE

Calcio

La Sampdoria espugna il Dei Marmi grazie ad una rete di Tutino

La Sampdoria con il minimo sforzo ottiene tre punti importantissimi in ottica salvezza contro la Carrarese, a segno Tutino nel primo tempo, padroni di...
Calcio

Napoli e Lazio da amarcord grazie a Gattuso

La Lazio capolista arriva a Napoli con l'intento di continuare la sua serie positiva di sei vittorie consecutive ma pareggia la sua seconda gara su undici disputate.
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA