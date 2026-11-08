Calciomercato Gragnano è fatta per Carolei

L’ASD Città di Gragnano consolida il proprio organico e annuncia ufficialmente l’ingaggio del centrocampista Emanuele Rosario Carolei, classe 2003.

Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Napoli, Paganese e Salernitana, Carolei vanta già un solido bagaglio di esperienza nel campionato di Promozione, dove ha indossato le maglie di Agerola e Massa Lubrense, fino alla parentesi della scorsa stagione tra le fila della Pompeiana.

Oltre alle doti sul rettangolo di gioco, Emanuele si distingue per determinazione e passione fuori dal campo: amante dello sport e dei viaggi, ha da poco completato il suo percorso di studi universitari e si appresta a raggiungere l’importante traguardo della laurea in Scienze Motorie.

La società, nell’augurargli le migliori soddisfazioni personali e di squadra, rivolge ad Emanuele un caloroso benvenuto nella famiglia pastaia!