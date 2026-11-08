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Colpo in attacco per il Costa d’Amalfi: ufficiale l’arrivo di Salvatore Elefante

Gianluca Apicella
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Nuovo rinforzo di spessore per il reparto avanzato della FC Costa d’Amalfi. La società biancazzurra ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Salvatore Elefante, attaccante classe 1995.

Giocatore esperto e dotato di grandi qualità tecniche, Elefante vanta un percorso di rilievo maturato attraverso diverse esperienze significative nel panorama calcistico campano e nazionale. Il suo arrivo regala a mister e compagni un innesto in grado di fare la differenza sia sul piano del gioco sia su quello della personalità.

A sottolineare l’importanza dell’operazione sono state le parole del Presidente Savino:

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a Costa d’Amalfi un giocatore importante, nonostante la concorrenza di diverse altre società che si erano interessate a lui. È stata una trattativa non semplice, ma la volontà di entrambe le parti ha fatto la differenza. Siamo convinti che il suo arrivo possa rappresentare un valore aggiunto per il nostro roster e per il percorso che stiamo portando avanti”.

Con l’innesto del classe ’95, il Costa d’Amalfi conferma le proprie ambizioni, assicurandosi un elemento di assoluta affidabilità per affrontare al meglio gli impegni della stagione.

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