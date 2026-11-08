Botta e risposta al Maradona: Napoli e Lazio si dividono la posta (1-1)

Un tempo per parte e un punto che rispecchia l’equilibrio visto sul terreno di gioco. Allo Stadio Diego Armando Maradona, l’anticipo dell’11ª giornata di Serie A tra Napoli e Lazio si chiude sull’1-1. Alla stoccata iniziale di Davide Frattesi risponde in avvio di ripresa l’autorete sfortunata di Alfonso Pedraza, al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo secondo.

La cronaca del match

Primo tempo: stoccata biancoceleste di Frattesi

La gara parte subito a ritmi elevati. La Lazio approccia con personalità e saggia i riflessi di Vanja Milinković-Savić con una conclusione a giro di Isaksen. Al 28′ la pressione della squadra ospite produce il vantaggio: Tijjani Noslin lavora un bel pallone sulla sinistra e imbuca per l’inserimento centrale di Davide Frattesi, che anticipa la difesa partenopea e trafigge il portiere di sinistro per lo 0-1.

Il Napoli fatica a trovare varchi ma cresce sul finire della frazione, sfiorando il pareggio nei minuti di recupero con Rasmus Højlund, il cui tap-in ravvicinato viene salvato provvidenzialmente sulla linea da Mandas.

Secondo tempo: la reazione azzurra e il pari

Al rientro dagli spogliatoi la risposta del Napoli è immediata. Al 48′, Noa Lang calibra un cross morbido dalla fascia sinistra a cercare i saltatori azzurri; nel tentativo di anticipare l’attacco di casa, il neoentrato Alfonso Pedraza devia involontariamente nella propria porta battendo Mandas per l’1-1.

Con l’inerzia a favore, la formazione azzurra spinge con maggiore continuità e si rende pericolosa con le incursioni di McTominay e le giocate di De Bruyne. Nel finale le due squadre cercano il colpo decisivo a viso aperto, ma la difesa laziale tiene e il triplice fischio del direttore di gara Pairetto sigilla la parità finale.