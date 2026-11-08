Napoli-Lazio 1-1, Allegri: “Mattoncino importante, ora la sosta per recuperare”

Napoli e Lazio si dividono la posta in palio al termine di un match intenso, terminato sull’1-1. Al fischio finale, l’allenatore azzurro Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sull’importanza del risultato e sulla reazione mostrata dai suoi giocatori soprattutto nel corso della seconda frazione di gioco.

Il tecnico ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento complessivo del gruppo, sottolineando come la squadra abbia dato tutto in termini di impegno e professionalità: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi e del loro atteggiamento complessivo. Bisogna continuare così, c’è tempo davanti per risalire in classifica. I momenti difficili ci sono, ma lavorando con serietà e fiducia si può ritrovare il cammino giusto”.

Entrando nel dettaglio della sfida del Maradona, Allegri ha evidenziato la doppia faccia della prestazione dei suoi: “Abbiamo giocato un primo tempo più contratto ma abbiamo avuto comunque occasioni da gol. Nella ripresa è stata tutta un’altra partita e ci siamo espressi meglio”.

Un passaggio chiave dell’intervento è dedicato al rapporto con la tifoseria, chiamata a sostenere la squadra in questo momento di ricostruzione: “Quello che dico ai tifosi è che la squadra sta esprimendo a livello di professionalità, impegno e tecnica tutto quello che ha. Adesso arriva la sosta per recuperare energie e qualche elemento in rosa. Questi ragazzi hanno bisogno di supporto, e speriamo di ritrovare presto la giusta serenità. Oggi abbiamo messo un mattoncino per ricompattarci. Non siamo fuori ancora da nulla, mancano tante partite e possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Infine, forte della sua lunga esperienza in panchina, il mister ha voluto lanciare un messaggio di totale fiducia per il prosieguo della stagione: “Nella mia carriera ho vissuto vari momenti non semplici, ma anche nel mare in burrasca ho sempre portato la barca in porto. Con questo spirito e con ordine sono fiducioso che riusciremo a risalire la classifica”.