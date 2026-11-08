Napoli-Lazio 1-1: il cuore non basta, ma il pari frena la crisi. La squadra è con Allegri

Massimiliano Allegri sceglie la via del coraggio e della necessità: rinuncia inizialmente a Meret, Anguissa e Politano, ritrova Olivera a sinistra e lancia Noa Lang a supporto di Hojlund per sfidare la sorprendente Lazio di Rino Gattuso, capolista della Serie A. Ne nasce un match ricco di emozioni, dai due volti chiarissimi.

Nel primo tempo a dominare è la formazione biancoceleste. La Lazio sblocca la partita con il solito inserimento centrale di Davide Frattesi e mette a dura prova i riflessi di un attento Milinkovic-Savic, reattivo nel neutralizzare i tentativi insidiosi di Sutalo e Isaksen. Il Napoli scuote l’ambiente solo nel finale di frazione, quando Mandas compie un grande intervento d’istinto su Hojlund negandogli il pari. La prima metà di gara si chiude anche con qualche tensione e imprevisto: Gattuso perde Sutalo per infortunio (inserendo Diogo Leite), mentre il pubblico del Maradona prende di mira Noa Lang. L’olandese, bersagliato dai fischi, risponde alla curva con un gesto poco opportuno portandosi la mano all’orecchio, ma sul piano sportivo vince con decisione il duello sulla fascia contro l’ex stabiese Floriani Mussolini, spingendo Gattuso a sostituirlo nella ripresa.

La svolta del match arriva ad inizio secondo tempo. La Lazio perde subito per infortunio anche Nuno Tavares: al suo posto entra Pedraza che, appena messo piede in campo, devia sfortunatamente nella propria porta un cross teso nel tentativo di anticipare l’arrivo a rimorchio di McTominay e Hojlund.

Raggiunto l’1-1, il Napoli prende interamente in mano l’inerzia del match. Gli azzurri non solo legittimano il pareggio, ma costruiscono le occasioni più limpide per il sorpasso, finendo per rammaricarsi più degli avversari per la mancata vittoria. Oltre agli interventi decisivi di Mandas, pesano come macigni sulla partita le clamorose palle gol sprecate da Olivera e De Bruyne (oggi opaco e poco incisivo al momento della finalizzazione), che avrebbero garantito tre punti fondamentali per riavvicinarsi alle zone alte della classifica.

Nei minuti finali, Gattuso prova a correre ai ripari inserendo prima Lazzari e Dele-Bashiru per Floriani e Pinamonti, poi Cancellieri per Frattesi. Allegri risponde pescando dalle poche risorse a disposizione in panchina: dentro prima Anguissa per Gilmour, poi Politano e Lucca per Hojlund e Vergara. Proprio Vergara, fresco di chiamata in Nazionale, sforna un’altra prestazione di grandissimo livello, sacrificandosi in un compito di contenimento encomiabile esattamente come accaduto ad Oporto. Nel finale trova spazio anche il giovane Giovane per De Bruyne.

Il pareggio rappresenta un “brodino ristoratore” per Allegri, utilissimo ad allontanare l’ipotesi di un esonero invocato in maniera insensata da una parte di critica e tifoseria. Sul terreno di gioco, i calciatori hanno dimostrato chiaramente di essere dalla parte del proprio allenatore. Se da una parte un settore del pubblico ha sfogato la delusione per una classifica deficitaria fischiando soprattutto Lang e Lucca, la fascia di tifoseria più passionale e matura ha riconosciuto la spinta finale contro la capolista, salutando la squadra tra gli applausi.

La rimonta verso la zona Scudetto o Champions ha tutto il sapore di un’impresa epica. Tuttavia, il progressivo recupero degli infortunati e l’abnegazione vista in campo — incarnata perfettamente da Vergara — lasciano ben sperare in una decisa risalita a partire dalla sfida contro il Torino subito dopo la sosta.