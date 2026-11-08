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La Sampdoria espugna il Dei Marmi grazie ad una rete di Tutino

Salvatore Ciotta
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La Sampdoria con il minimo sforzo ottiene tre punti importantissimi in ottica salvezza contro la Carrarese, a segno Tutino nel primo tempo, padroni di casa sfortunati con due trasferte colte nel primo e nel secondo tempo.

La Partita

Nei primi venti minuti di gioco le due squadre si studiano e non si contano azioni da rete, poi al 24’ azione sulla sinistra della Sampdoria palla in mezzo per Tutino che con un tiro al volo batte Pizzignacco.  Altra occasione per gli ospiti con Schiavi che di testa davanti a portiere anticipa di un niente Mbabu. Da qui in poi la Carrarese inizia a spingere e crea due occasioni prima con Parlanti che dalla destra calcia ma il pallone esce a lato, poi al 42’ cross do Rouhi dalla sinistra testa di Rubino e palla sulla traversa.

Nella ripresa nei primi venti minuti si vede solo la Carrarese che crea un paio di pericoli sulla sinistra con Marconi, poi ci prova su punizione Rouhi con il pallone che esce di poco a lato della porta difesa da Krastev. Si fa viva la Sampdoria su punizione dal limite, ma il  tiro di Henderson finisce alto. All’89 clamorosa occasione per la Carrarese con Topalovic che calcia dal limite e coglie una clamorosa traversa. Ci prova anche Braunoder ma il tiro esce di poco a lato.

Il tabellino

Carrarese-Sampdoria 0-1

CARRARESE: Pizzignacco S., Ruggeri F. (dal 17′ st Dagba C.), Oliana F., Reale F., Braunoder M., Parlanti G., Martini J. (dal 1′ st Marconi G.), Schiavi N. (dal 18′ st Belloni N.), Rouhi J., Rubino T. (dal 18′ st Topalovic L.), Abiuso F.. A disposizione: Belloni N., Cisse M., Cudrig N., Dagba C., Finotto M., Garofani G., Guercio T., Macchioni T., Marconi G., Ravaglia N., Romani L., Topalovic L. Allenatore: Pagliuca G..

SAMPDORIA: Krastev A., Mbabu K., Delli Carri F., Ravanelli L., Gartenmann S., Henderson L., Abildgaard O. (dal 17′ st Conti F.), Makoumbou A., Mezzotero L. (dal 24′ st Meijer B.), Tutino G. (dal 24′ st Karamoh Y.), Begic T.. A disposizione: Amarandei S., Conti F., Diop K., Donega G., Ferrari A., Karamoh Y., Massolo S., Meijer B., Vindahl P., Visentin J. Allenatore: D’Angelo L..

Reti: al 23′ pt Tutino G. (Sampdoria) .

 

 

 

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