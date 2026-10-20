Cuore, grinta e tre punti d’oro: la Juve Stabia piega il Südtirol. Ora testa e cuore a Cremona

Un’atmosfera di pura festa e grande entusiasmo ha avvolto il “Romeo Menti” al triplice fischio. La Juve Stabia centra una vittoria fondamentale contro un Südtirol ostico e ben organizzato, regalandosi tre punti d’oro che valgono un importante balzo in avanti in classifica e restituiscono grande morale a tutto l’ambiente gialloblù.

Grinta, qualità e maturità: le chiavi del match

Fin dai primi minuti di gioco, le Vespe hanno approcciato la sfida con il giusto piglio aggressivo, imponendo ritmo e pressing alto. La squadra di casa ha saputo soffrire nei momenti di maggior pressione degli altoatesini — compatti e sempre pericolosi sulle seconde palle —, per poi colpire nei momenti decisivi con cinismo e qualità.

A fare la differenza è stata ancora una volta la compattezza di un gruppo che continua a dimostrare una straordinaria maturità tattica: difesa attenta e rocciosa, centrocampo di lotta e governo, e un attacco cinico e pronto a concretizzare nei momenti chiave.

L’abbraccio del “Menti” e il sorriso delle Vespe

Il successo contro la formazione bolzanina non porta in dote soltanto tre punti pesantissimi, ma conferma la solidità e la crescita costante della squadra. Al termine della gara, il pubblico del “Menti” ha applaudito a lungo i ragazzi, tributando il giusto omaggio a una prestazione tutta cuore, grinta e sudore.

I volti distesi e sorridenti dei giocatori a fine partita raccontano al meglio il clima che si respira in casa Juve Stabia: piena consapevolezza nei propri mezzi, spirito di sacrificio e la grande voglia di continuare a stupire.

Sguardo al futuro: testa e cuore a Cremona

Con questo successo, la Juve Stabia manda un messaggio chiaro al campionato: il “Romeo Menti” si conferma un fortino difficile da espugnare per chiunque e la simbiosi perfetta tra squadra e tifoseria rappresenta la vera arma in più di questa stagione.

Ma non c’è tempo per adagiarsi sui complimenti. Archiviata la bella vittoria contro il Südtirol, l’obiettivo è dare immediata continuità a questo momento positivo: da oggi testa e cuore a Cremona, la prossima insidiosa sfida di campionato che attende le Vespe.