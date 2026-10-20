Napoli-Bodø/Glimt, Champions League: probabili formazioni, orario e dove vederla

Gli azzurri cercano il riscatto nella 3ª giornata della League Phase di UEFA Champions League. Tutto sulla sfida dello Stadio Maradona. NAPOLI — Il Napoli torna ad accendere le luci dello Stadio “Diego Armando Maradona” per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Avversario di turno la formazione norvegese del Bodø/Glimt, squadra insidiosa e ben organizzata.
Per gli azzurri la vittoria rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire la corsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Dove vedere Napoli-Bodø/Glimt in TV La sfida tra Napoli e Bodø/Glimt si giocherà martedì 20 ottobre 2026 con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport.
I canali dedicati al match saranno: Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport (canale 253) Per gli abbonati alla massima definizione, la partita sarà visibile anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213).
Come seguirla in Streaming Per chi preferisce seguire la partita su dispositivi mobili (smartphone, tablet, PC o Smart TV):Sky Go: riservato agli abbonati Sky. NOW: la piattaforma di streaming di Sky, accessibile sottoscrivendo il Pass Sport.
Le probabili formazioni
NAPOLI : Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund. All.: Allegri.
BODØ/GLIMT : Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet, Hauge; Blomberg, Helmersen. All.: Knutsen.