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AC Baiano 1928, ufficiale la separazione da mister Michele Carrella

Gianluca Apicella
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L’A.C. Baiano 1928 comunica l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore della Prima Squadra, Michele Carrella. La risoluzione del contratto è avvenuta nella giornata odierna di comune accordo tra la società e il tecnico.

La dirigenza ci tiene a esprimere a mister Carrella un sentito e sincero ringraziamento per la professionalità, la dedizione e l’impegno quotidiano dimostrati lungo tutto il percorso alla guida della squadra.

A mister Michele Carrella vanno i migliori auguri da parte di tutta la società A.C. Baiano 1928 per il prosieguo della sua carriera professionale e per le sue future soddisfazioni personali.

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