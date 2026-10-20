Serie B, la rivale della Juve Stabia cambia guida: Sampdoria, addio a mister Corradi

È arrivata la decisione ufficiale della Sampdoria: la società blucerchiata ha sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Una scelta matura al termine di un avvio di campionato disastroso, che vede la compagine genovese confinata all’ultimo posto in classifica con soli 4 punti raccolti in 7 giornate (1 vittoria, 1 pareggio e ben 5 sconfitte).

Un incrocio che ha segnato il destino: il blitz della Juve Stabia a Marassi

Tra i momenti chiave che hanno incrinato la panchina di Corradi spicca proprio lo scontro diretto contro la Juve Stabia.

Nel match valido per la seconda giornata di campionato disputato allo Stadio Luigi Ferraris, le Vespe gialloblè avevano firmato un vero e proprio colpaccio esterno vincendo 2-1 in rimonta: dopo il vantaggio iniziale blucerchiato di Tutino, le reti nella ripresa di Bellich e Di Nardo avevano regalato tre punti pesantissimi alla squadra di Castellammare di Stabia, mettendo subito a nudo i limiti strutturali e mentali dei blucerchiati.

La situazione delle “rivali” e la classifica della Juve Stabia

L’esonero in casa Sampdoria dimostra quanto sia spietata e livellata la Serie B 2026/2027. La Juve Stabia, impegnata nel primo obiettivo del mantenimento della categoria, si trova a navigare in una zona di classifica cortissima dove ogni vittoria può fare la differenza.

Il cambio di guida tecnica a Genova (con la dirigenza doriana al lavoro per annunciare il sostituto) farà inevitabilmente tremare la zona salvezza. Un’eventuale scossa per la Sampdoria potrebbe rialzare l’asticella della quota punti per evitare i play-out.

Per la Juve Stabia, l’imperativo resta rimanere concentrati sul proprio cammino, facendo del Romeo Menti una fortezza e sfruttando la solidità mostrata nei momenti chiave della stagione per stare lontani dai pericoli.