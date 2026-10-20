Torre Annunziata: raccolta differenziata a rischio per la protesta del caro carburante

La protesta degli autotrasportatori in Campania potrebbe avere conseguenze anche sulla raccolta dei rifiuti a Torre Annunziata. L’amministrazione comunale ha avvisato i cittadini che, nei prossimi giorni, potrebbero verificarsi ritardi o disservizi nella raccolta differenziata porta a porta e nello spazzamento delle strade.

A provocare le difficoltà sono i blocchi stradali lungo le principali arterie regionali, che stanno rallentando il trasferimento dei mezzi verso gli impianti di conferimento e trattamento dei rifiuti.

Possibili ritardi nella raccolta

L’avviso del Comune riguarda l’intero territorio di Torre Annunziata.

Le difficoltà nella circolazione dei mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti potrebbero compromettere temporaneamente il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana.

Al momento, l’amministrazione segnala il rischio di disservizi, senza comunicare sospensioni generalizzate della raccolta.

Le raccomandazioni del Comune

In attesa del ripristino della normale viabilità, il Comune invita i cittadini a rispettare il calendario della raccolta differenziata, evitando di esporre quantità eccessive di rifiuti o materiali ingombranti.

L’amministrazione e la società incaricata del servizio stanno seguendo l’evoluzione della situazione, in contatto con le autorità competenti, per limitare i possibili disagi.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di raccolta saranno comunicati successivamente.