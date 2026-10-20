La Hero Pro Wrestling torna in Campania: appuntamento il 24 Ottobre a San Giorgio a Cremano

L’attesa è finita per tutti gli amanti delle grandi emozioni e dello spettacolo del ring: la grande Hero Pro Wrestling fa il suo trionfale ritorno in terra campana con un appuntamento imperdibile.

Con l’atmosfera suggestiva e misteriosa che precede la notte più buia dell’anno, il sipario sta per alzarsi su “L’Ora Oscura”, uno show pensato per far battere il cuore all’impazzata, trattenere il fiato e regalare colpi di scena indimenticabili.

La location: la Fonderia Righetti di Villa Bruno

Il palcoscenico di questa serata epica sarà la storica Fonderia Righetti all’interno di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (NA). Sabato 24 ottobre, le mura ricche di storia della Villa risuoneranno dei boati del pubblico e dei colpi proibiti sferrati sul quadrato da alcuni dei migliori performer del panorama nazionale.

Il Match Clou: scontro fra Titani

Tra i duelli più attesi della serata c’è una sfida ad altissima tensione che promette di infiammare l’intera arena: Sebastian De Witt, affiancato e supportato dalla presenza strategica di David Moravek, incrocerà le armi con l’indomabile Flavio Augusto.

Due veri colossi del wrestling italiano, pronti a tutto pur di prevalere. Un contrasto di stili, carisma e pura determinazione: solo uno ne uscirà vincitore, e l’esito di questo scontro viscerale lascerà gli spettatori a bocca aperta.Ma lo spettacolo non si ferma qui. A rendere la serata ancora più infuocata ci penseranno altri grandi protagonisti del ring. Tra i campioni più attesi pronti a darsi battaglia e regalare momenti di pura adrenalina spiccano i nomi Karim Brigante , pronti a mostrare tutto il loro valore di fronte al caloroso pubblico campano.