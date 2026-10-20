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Un nuovo talento d’esperienza per la Pallacanestro Antoniana: ufficiale l’arrivo di Vincenzo Brancaccio

Gianluca Apicella
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Colpo in prospettiva e di grande qualità per la Pallacanestro Antoniana, che annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Vincenzo Brancaccio per la stagione 2026/2027.

Ala classe 2009, Brancaccio rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama giovanile locale. Giocatore moderno e dalle eccellenti doti atletiche, fa della versatilità, del dinamismo e dell’impatto fisico le sue armi principali, a cui abbina una spiccata e naturale pericolosità nella metà campo offensiva.

Il percorso di crescita: dalla Flegrea Napoli al debutto tra i grandi

La parabola di Brancaccio ha vissuto tappe brucianti ma ben strutturate:

  • Flegrea Napoli: Si mette in grande evidenza trascinando la squadra nel campionato Under 17 Gold, viaggiando a oltre 16 punti di media a partita.

  • Academy Scafati Basket: Continua il proprio percorso di sviluppo nel settore giovanile scafatese, dove disputerà il campionato Under 19 d’Eccellenza in doppio tesseramento.

  • Longobardi Scafati: L’importante bagaglio di esperienze culmina con l’aggregazione alla prima squadra, con la quale domenica scorsa ha collezionato il prestigioso esordio in Serie A contro Bologna.

Energia e fisicità al servizio dello staff tecnico

L’innesto di Vincenzo Brancaccio garantisce un’importante dose di energia su entrambi i lati del campo per la Pallacanestro Antoniana, regalando allo staff tecnico una risorsa preziosa per ampliare le rotazioni ed elevare il ritmo di gioco in vista dei prossimi impegni stagionali.

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