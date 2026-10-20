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Un rinforzo giovane e di talento per l’US Angri 1927 Futsal: benvenuto Michelangelo Casillo!

Gianluca Apicella
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L’US Angri 1927 Futsal si rinforza in vista della nuova stagione accogliendo Michelangelo Casillo, classe 2004, un profilo che unisce talento e grande determinazione al servizio della squadra grigio-rossa.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile, Casillo ha fatto registrare importanti tappe nel suo percorso di maturazione: ben tre stagioni vissute da protagonista nell’Under del Mama San Marzano, seguite dall’importante esperienza in Serie C2 con la maglia della Torretta.

Ora per il giovane talento si apre una nuova ed entusiasmante pagina: Casillo è pronto a indossare i colori grigio-rossi e a dare il massimo in campo per trascinare l’Angri verso i suoi obiettivi.

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