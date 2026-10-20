Caro carburante, oggi blocchi tra Nola e Avellino Est

La protesta degli autotrasportatori prosegue in Campania. I camionisti hanno trascorso la notte al casello di Nola, sull’A30 Caserta-Salerno, mantenendo il presidio in attesa dell’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che dovrebbe avvenire oggi.
Blocchi anche ad Avellino Est
La mobilitazione interessa anche il casello autostradale di Avellino Est, dove vengono segnalati blocchi stradali a oltranza.
Disagi anche sulla A30, alla barriera di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove il traffico in direzione Caserta è risultato paralizzato.
Attesa per l’incontro con Salvini
Gli autotrasportatori attendono il confronto con il ministro per discutere le difficoltà del settore, al centro della mobilitazione contro il caro carburante.
L’esito dell’incontro rappresenta un passaggio importante per capire come proseguirà la protesta.