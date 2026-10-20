Napoli, notte di riscatto al “Maradona”: per dimenticare Villarreal e Venezia serve solo la vittoria

C’è una voglia matta di ripartire, di scacciare i fantasmi e di riassaporare il gusto dolce del successo. Il Napoli si prepara ad accendere le luci dello Stadio “Diego Armando Maradona” per la sfida di UEFA Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt, ma l’atmosfera nell’ambiente azzurro va ben oltre la semplice attesa per una gara europea: è un vero e proprio grido di riscatto.

Le amarezze da cancellare: da Villarreal a Venezia

Le ultime uscite lontane dalle mura amiche hanno lasciato un sapore amaro in bocca. Le battute d’arresto ed i passi falsi collezionati nelle trasferte contro il Villarreal in Europa e il Venezia in campionato hanno frenato l’entusiasmo, facendo suonare qualche campanello d’allarme tra gli addetti ai lavori e alimentando il malumore della piazza.

Prestazioni sottotono e punti preziosi lasciati per strada che ora impongono una risposta immediata, sia sul piano del gioco che su quello del carattere. Per gli azzurri di Massimiliano Allegri, la gara contro il Bodø/Glimt non rappresenta soltanto un passaggio chiave per la classifica del girone, ma un bivio psicologico fondamentale per l’intera stagione.

Il “Maradona” si accende: la spinta del popolo azzurro

I tifosi, come sempre, sono pronti a fare la propria parte. Nonostante il dispiacere per i recenti passaggi a vuoto, la tifoseria azzurra ha deciso di compattarsi attorno al gruppo. Fuorigrotta si preannuncia una vera e propria bolgia: il calore del “Maradona” vuole essere il dodicesimo uomo in campo per spingere la squadra ad aggredire la partita fin dal primo minuto.

I sostenitori chiedono a gran voce:

Fame e determinazione: Ritrovare quell’aggressività e quella cattiveria agonistica smarrite nelle ultime trasferte.

Qualità e personalità: Trascinati dai propri leader, serve una prestazione convincente che ridia fiducia a tutto l’ambiente.

Ritorno ai tre punti: La vittoria è l’unica medicina per scacciare i dubbi e riprendere la marcia a testa alta.

Un solo risultato a disposizione

Contro un Bodø/Glimt organizzato e sempre insidioso sui ritmi alti, servirà il miglior Napoli possibile. Non sono ammessi cali di concentrazione: per dimenticare in fretta le serate storte di Villarreal e Venezia, gli azzurri hanno una sola strada tracciata davanti a loro. Centrare i tre punti e regalare a Fuorigrotta una notte di pura gioia europea.