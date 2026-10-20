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Juve Stabia, la prima di Vuković è una certezza: guida il reparto ed è subito clean sheet

Gianluca Apicella
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Il giovane estremo difensore croato, lanciato nella mischia dal tecnico per difendere i pali gialloblù, non ha tradito le attese. Nonostante la pressione di un debutto casalingo dal 1′, Vuković si è dimostrato subito pronto, sfoggiando una maturità disarmante e una reattività esemplare nelle poche ma insidiose occasioni in cui la formazione altoatesina ha provato a farsi minacciosa.
Presenza e leadership: il reparto difensivo è in buone mani Oltre agli interventi tecnici, a colpire gli addetti ai lavori e il pubblico del “Menti” è stata la naturalezza con cui Vuković ha guidato l’intero pacchetto arretrato.

Chiamate chiare, ottima gestione delle uscite sui palloni vaganti e un’intesa immediata con i centrali di difesa hanno permesso alla Juve Stabia di mantenere sempre il pallino del gioco con totale serenità.I dettagli che fanno la differenza per un portiere d’alto livello:

Attenzione costante: Sempre reattivo sui tentativi avversari e attento nel mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti.Comando della difesa: Grande personalità nella gestione della linea di fondo, garantendo copertura sia sulle palle alte sia in fase di impostazione dal basso.

Premio Clean Sheet: Porta inviolata conquistata con pieno merito, primo mattone su cui costruire una stagione da protagonista.Un debutto che accende la competizione. In un campionato lungo e logorante come quello di Serie B, poter contare su un portiere d’affidabilità assoluta rappresenta un valore aggiunto inestimabile. La risposta sul campo di Ante Vuković lancia un segnale forte e chiaro: reattività, personalità e fame di far bene. La porta della Juve Stabia è in ottime mani.

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