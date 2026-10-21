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Grande gioia per i piccoli azzurri: il Napoli Primavera supera il Bodø/Glimt in Youth League

Gianluca Apicella
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Una giornata di grande festa ed entusiasmo per il settore giovanile azzurro. Nella terza giornata di UEFA Youth League, il Napoli Primavera ha conquistato una preziosa e meritatissima vittoria per 1-0 contro i norvegesi del Bodø/Glimt sul terreno di gioco dello Stadio Piccolo di Cercola.

A decidere l’incontro è stato il gol di Riccio, bravo ad approfittare dell’occasione intorno alla mezz’ora del primo tempo e a trafiggere il portiere avversario. Un successo fondamentale che regala grande fiducia ai giovani azzurri, capaci poi di difendere con grinta, maturità e spirito di squadra il vantaggio fino al triplice fischio finale.

Una bella prova d’orgoglio e di carattere che porta i primi tre punti europei della stagione e fa sorridere tutto l’ambiente partenopeo!

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