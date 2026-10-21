Un Posto al Sole compie gli anni: la soap opera che continua a conquistare il cuore degli italiani

Nata nell’ormai lontano ottobre del 1996, Un Posto al Sole festeggia un altro importante anniversario, confermandosi come la soap opera più longeva e amata della televisione italiana. Con oltre 6.000 puntate all’attivo, la serie ambientata nello splendido scenario di Palazzo Palladini a Napoli non accenna a perdere lo smalto che la rende, da trent’anni a questa parte, un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

Quando la prima puntata andò in onda su Rai 3, nessuno avrebbe potuto prevedere una longevità simile. Importata sul modello dell’australiana Neighbours, la produzione targata Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli ha saputo rielaborare il format originario rendendolo visceralmente italiano, e in particolare profondamente legato alle radici partenopee.

Un Posto al Sole non è soltanto un programma televisivo: è un vero e proprio fenomeno sociale e culturale. Ha lanciato giovani talenti, valorizzato il territorio napoletano e creato una comunità di fan trasversale che unisce diverse generazioni davanti allo schermo ogni sera.

Tanti auguri, quindi, a Un Posto al Sole: un pezzo di storia della nostra TV che continua a rinnovarsi, dimostrando che le grandi storie quotidiane sono quelle che non tramontano mai.