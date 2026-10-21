Le Vespe volano al Nord: a Cremona per stupire, poi l’esame Verona al “Menti”

La Juve Stabia di mister Pietro De Giorgio è attesa da un vero e proprio tour de force. Due battaglie ad altissima intensità che misureranno ambizioni, maturità e resistenza fisica dei gialloblù in un campionato che non concede attimi di respiro.

Prima tappa: la tana della Cremonese

Il primo ostacolo sulla strada delle Vespe si chiama Cremonese. La trasferta allo stadio “Zini” rappresenta uno degli scogli più impervi dell’intera stagione. I grigiorossi, costruiti per recitare un ruolo da protagonisti assoluti e puntare senza nascondersi alla promozione, vantano una rosa profonda, tecnica e fisicamente straripante.

Per la Juve Stabia non sarà una semplice partita a scacchi: servirà la classica prestazione “da Vespa”. Mister De Giorgio chiederà ai suoi un blocco difensiero compatto, densità in mezzo al campo e, soprattutto, quel coraggio e quella sfrontatezza che fin dal primo minuto hanno reso la squadra stabiese un cliente scomodo per chiunque. Ripartire con velocità negli spazi lasciati dai lombardi sarà la chiave tattica per tentare il colpo grosso in trasferta.

Il turno infrasettimanale: a Castellammare arriva il Verona

Nemmeno il tempo di smaltire le scorie e i contrasti della sfida dello “Zini” che il calendario presenta subito un altro conto salatissimo. Nel turno infrasettimanale, il “Romeo Menti” si vestirà nuovamente a festa per accogliere il Verona, di scena a Castellammare di Stabia in una notte che promette scintille.

Affrontare i gialloblù scaligeri vorrà dire misurarsi con ritmi e intensità di categoria superiore. La spinta del pubblico stabiese, come sempre dodicesimo uomo in campo, dovrà trasformarsi in quel carburante extra capace di colmare il divario tecnico ed energetico. In queste sfide ravvicinate, la gestione delle forze e la freschezza dei subentrati saranno fattori determinanti: mister De Giorgio dovrà pescare con intelligenza dalle risorse della sua panchina per mantenere alta la pressione per tutti i 90 minuti.

Un banco di prova decisivo

Due partite durissime, sei potenziali punti che pesano come macigni e che richiederanno una prova di grande maturità collettiva. La Juve Stabia non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa: le Vespe sono pronte a pungere ancora, decise a scrivere un’altra pagina esaltante del loro percorso