Italia-Francia, la storia dei precedenti: perfetto equilibrio in Nations League, ma i Bleus inseguono la tradizione recente

La sfida di UEFA Nations League tra Italia e Francia si porta dietro il carico di una rivalità storica che affonda le radici in decenni di incroci memorabili. Analizzando i numeri e i dati statistici dei precedenti, emergono curiosità e tendenze che delineano i contorni di un vero e proprio classico del calcio europeo.

Il bilancio in Nations League: perfetto equilibrio

Nei tre precedenti complessivi disputati finora nella competizione, il bilancio tra le due nazionali è di assoluta parità. Alla vittoria esterna conquistata dall’Italia per 3-1 il 6 settembre 2024 ha replicato con lo stesso punteggio la Francia nel match di ritorno del 17 novembre successivo. L’ultimo incrocio, andato in scena lo scorso 2 ottobre 2026, ha invece chiuso la contesa in perfetto equilibrio con il risultato di 1-1.

La storia complessiva e l’inversione di tendenza

Allargando lo sguardo a tutte le competizioni ufficiali e alle gare amichevoli, Italia e Francia si sono affrontate ben 42 volte: il bilancio sorride storicamente agli Azzurri con 20 vittorie, a fronte di 12 successi dei transalpini e 10 pareggi.

Tuttavia, i dati recenti raccontano una storia diversa e favorevole ai Bleus. Se l’Italia aveva vinto ben 17 dei primi 26 confronti disputati, dal luglio 1978 a oggi il trend si è ribaltato drasticamente: gli Azzurri hanno ottenuto soltanto 2 successi nelle ultime 16 sfide contro i cugini transalpini (esclusi i tiri di rigore). Nelle ultime 6 occasioni, in particolare, la Francia ha festeggiato 4 vittorie, contro 1 solo pareggio (l’1-1 dell’ultimo incrocio) e 1 sola sconfitta (il 3-1 azzurro del settembre 2024).

Il bilancio reti: l’attacco transalpino cresce nel XXI secolo

Nei 42 precedenti complessivi, l’Italia ha totalizzato 87 reti all’attivo e 61 al passivo (senza contare i calci di rigore). Negli ultimi anni, però, la vena realizzativa della Francia si è fatta particolarmente incisiva: nelle ultime 10 sfide i Bleus hanno messo a segno ben 17 reti (pari al 28% del totale storico incassato dagli Azzurri), a fronte dei 10 gol realizzati dalla Nazionale italiana nello stesso arco di partite.

Numeri e statistiche che caricano ulteriormente di significato la notte di San Siro, dove ogni dettaglio del passato tornerà a pesare sul rettangolo verde.