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Il mito di Don Vito Corleone: l’imponenza scenica e il carisma di Marlon Brando

Gianluca Apicella
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Il ritratto cinematografico di Vito Corleone nella sua età matura rappresenta una delle vette più alte e ineguagliabili della storia del cinema. Interpretato da un monumentale Marlon Brando, il personaggio incarna l’archetipo definitivo del patriarca mafioso: una figura che unisce una spietata autorità criminale a un codice d’onore rigoroso, a una profonda autorevolezza domestica e a una calma magnetica.

L’autorevolezza e il codice del patriarca

Nella fase centrale della sua vita e della sua parabola criminale, Don Vito governa il proprio impero non attraverso la furia cieca, ma mediante una fitta rete di rispetto, silenzio e lealtà. Il suo celebre studio buio, dove si consumano le richieste di favore nel giorno del matrimonio della figlia, dipinge perfettamente la natura del personaggio: uno Stato parallelo, un punto di riferimento per una comunità emarginata che trova nella sua giustizia sommaria una protezione spesso negata dalle istituzioni ufficiali.

Brando costruisce il personaggio sottraendosi agli stereotipi del gangster urlante. La sua è una presenza scenica fatta di sussurri, gesti misurati, carezze ai gatti e una postura che trasmette una sicurezza incrollabile, anche quando la salute comincia a cedere e la violenza dei mercati della droga minaccia di sgretolare il suo mondo.

La transizione e il tramonto di un’era

Il racconto cinematografico di questa fase mette in luce la vulnerabilità di un leader che assiste impotente alla modernizzazione del crimine. Il rifiuto di scendere nel lucroso ma infido business degli stupefacenti segna lo scontro generazionale tra un codice d’onore arcaico — legato a territori, amicizie e favori personali — e la spietata logica capitalistica delle nuove organizzazioni.

Il passaggio di consegne al figlio Michael non è soltanto il trasferimento di un potere criminale, ma la trasmissione di un fardello esistenziale. La struggente sequenza finale tra i pomodori del giardino di famiglia cristallizza la figura di un uomo che, nonostante il potere smisurato accumulato, riconosce il fallimento più grande: non essere riuscito a preservare la sua famiglia e a mantenere i figli lontani dall’ombra della violenza.

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