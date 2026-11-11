Ciccio Merolla In concerto il 16 novembre 2026 al Teatro Augusteo di Napoli

Ciccio Merolla torna a esibirsi a Napoli con un concerto speciale al Teatro Augusteo. Lunedì 16 novembre alle ore 21, l’iconico percussionista di Malatìa, presenta il suo nuovo progetto live – prodotto da Jesce Sole – che inaugura il tour indoor e anticipa l’uscita del nuovo lavoro discografico del prossimo anno.

Un’occasione unica per vivere il ritmo, l’energia e la spiritualità di Ciccio Merolla in scena con un nuovo coinvolgente show, che fonde la tradizione partenopea con diverse sonorità, dall’afrobeat al folk, dal funky al rap.

Al centro dello spettacolo ci sono, ovviamente, le mitiche percussioni di Ciccio Merolla che creano un’atmosfera immersiva e gioiosa. Ciccio Merolla è l’essenza di mani che diventano suono. Percussioni e buddismo sono i punti fermi della sua vita. La sua carriera è improntata sul ritmo, in una sfrenata fantasia capace di “percuotere” il mondo. La sua musica, senza alcun confine geografico e sempre intenta a nuove sperimentazioni, fonde ritmi sacri, tradizionali e tribali, linguaggi e generi musicali diversi.

Insieme a lui, sul palco del teatro Augusteo, ci sarà una full band composta da Francesco Garramone alla chitarra, Pietro Scalera al basso, Francesco Lapice alla batteria, Mattia Carannante alle tastiere e Dj Jesa dub master. A sostenere il suono, una potente sezione fiati diretta dal maestro Gianfranco Campagnoli alla tromba, con Francesco Izzo al trombone e Luigi Patierno al sassofono. Alle voci, invece, ci saranno Sara Stanco, Giorgia Massaro, Giulia Iorio e Anna Cristiana Giso.

Gli ospiti della serata sono la parte più significativa del progetto: Emanuele Manna, dieci anni, percussionista, Angela Paolillo, nove anni, ballerina e il Coro Mille Colori di Scampia, composto da bambini napoletani e rom, di cui Merolla cura la direzione artistica da cinque anni. La scelta di ospiti così giovani non è casuale, rientra infatti nella mission che il percussionista partenopeo porta avanti da tempo, offrendo ai giovanissimi talenti del territorio una concreta opportunità per continuare a coltivare il talento e lo studio delle arti.

La scenografia dello spettacolo, curata da Raffaele Di Florio, prende forma attraverso i quattro elementi: la musica che brucia, le luci che scorrono come onde, il vento che muove le quinte, un albero sospeso sopra i musicisti.

I biglietti per assistere al concerto di Ciccio Merolla sono disponibili al botteghino del Teatro Augusteo e online su Bigliettoveloce e Ticketone, al costo di 36 euro (poltronissima), 30 euro (poltrona) e 28 euro (galleria).