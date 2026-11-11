Lotta al match-fixing e cultura della legalità: l’Integrity Tour fa tappa da Scafatese e Savoia

Prosegue a passo fermo il percorso di sensibilizzazione e formazione della Serie C contro il match-fixing e le pratiche illecite. Nelle ultime sessioni dell’Integrity Tour — l’iniziativa promossa da Lega Pro e Sportradar AG in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) — ad aprire le proprie porte sono state due storiche società campane: Scafatese e Savoia.

I momenti formativi hanno visto una partecipazione totale del mondo societario di entrambi i club. Dalle prime squadre ai settori giovanili, passando per dirigenza, staff tecnici e collaboratori, i tesserati si sono riuniti per approfondire tematiche centrali per la salvaguardia e la trasparenza del movimento calcistico.

I temi e i relatori dell’incontro

Durante gli appuntamenti si è parlato di normative di settore, prevenzione dei rischi legati alle scommesse e corrette procedure da adottare di fronte a potenziali tentativi di illecito. A guidare il confronto e ad analizzare i vari aspetti regolamentari e di rilevamento dei rischi sono stati:

Giovanni Marchi e Giacomo Bindi (Area Marketing Lega Pro)

Avv. Marcello Presilla (Responsabile Integrity Italia per Sportradar AG)

I referenti territoriali dell’AIC

L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è dotare atleti e addetti ai lavori degli strumenti necessari per riconoscere tempestivamente qualsiasi minaccia alla regolarità delle gare, tutelando sia i singoli tesserati sia la credibilità del campionato.

Il cammino prosegue

La tappa campana rappresenta solo un tassello di un programma più ampio. L’Integrity Tour proseguirà infatti nelle prossime settimane toccando altre piazze della Serie C e coinvolgendo centinaia di altri tesserati, a conferma dell’impegno concreto e capillare della Lega Pro nella promozione della cultura sportiva e dell’etica d’insieme.