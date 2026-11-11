Napoli, Zabi e Tati nel mirino per centrocampo e difesa

Il Napoli guarda al mercato francese per individuare possibili rinforzi in prospettiva. Tra i giovani talenti seguiti dal club azzurro figurano Patrick Zabi, centrocampista ivoriano classe 2006 del Paris FC, e Tylel Tati, difensore centrale classe 2008 del Nantes.

Due profili differenti, accomunati dalla giovane età e dall’interesse del Napoli per la costruzione della squadra del futuro.

Patrick Zabi per il centrocampo

Il primo nome è quello di Patrick Zabi, centrocampista ivoriano nato nel 2006, apprezzato per la struttura fisica e le qualità tecniche.

Le sue caratteristiche gli sono valse anche accostamenti a Paul Pogba. Dopo essersi messo in evidenza con il Reims, nell’estate del 2026 è passato al Paris FC per 25 milioni di euro.

Il Napoli lo segue come possibile investimento per rafforzare il centrocampo nei prossimi anni.

Tylel Tati per la difesa

Per il reparto arretrato, invece, l’attenzione si concentra su Tylel Tati, difensore centrale mancino del Nantes, classe 2008.

Alto 1,90 metri, il giovane francese abbina caratteristiche fisiche e qualità tecniche. Nell’agosto 2025 ha fatto il suo esordio in Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain, quando aveva appena 17 anni.

Nell’aprile 2026 ha inoltre rinnovato il contratto con il Nantes fino al 2030, confermando il legame con il club francese.