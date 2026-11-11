Allarme bomba nelle scuole di Napoli e non solo: evacuazioni e verifiche

Mattinata di tensione nelle scuole di Napoli e provincia, dove numerosi istituti sono stati raggiunti da una mail contenente minacce di attentati. Le segnalazioni hanno fatto scattare evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine, coinvolgendo studenti, insegnanti e personale scolastico.

L’allarme ha interessato anche altre città italiane, con oltre 6mila segnalazioni riportate a livello nazionale. Secondo quanto comunicato dalle istituzioni, le verifiche effettuate non hanno evidenziato pericoli concreti.

Le scuole coinvolte

Nel capoluogo campano le segnalazioni hanno riguardato soprattutto istituti dei quartieri Vomero, Arenella e Soccavo.

In provincia, gli allarmi sono stati registrati a Giugliano, Qualiano, Nola, Caivano, Torre Annunziata, Casalnuovo e Villaricca.

Le forze dell’ordine sono intervenute negli edifici interessati per effettuare gli accertamenti e verificare l’attendibilità delle minacce.

Le minacce via email

A provocare l’allarme è stato un messaggio di posta elettronica contenente gravi minacce rivolte agli istituti scolastici.

L’autore della mail, che si presenta con il nome di Mikhail Andropov, sostiene di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno degli edifici destinatari del messaggio.

L’identità del mittente e l’origine delle comunicazioni sono oggetto di indagine. Le verifiche svolte finora non hanno confermato la presenza di esplosivi.

Striano rassicura le famiglie

L’assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, è intervenuta per rassicurare genitori e personale scolastico.

«Si è trattato di falsi allarmi, sulla scia di quelli registrati nelle stesse ore anche in altre città italiane», ha dichiarato, precisando che le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per effettuare i controlli necessari.

Striano ha ringraziato i dirigenti scolastici per la gestione delle procedure di sicurezza, invitando le famiglie a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

Anche il consigliere comunale Walter Savarese ha confermato che gli accertamenti effettuati nelle scuole cittadine non hanno fatto emergere situazioni di pericolo.

Il Governo segue gli sviluppi

La vicenda è arrivata all’attenzione del Governo.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato la volontà di organizzare un confronto per definire una strategia comune, sottolineando l’importanza delle indagini informatiche per individuare i responsabili delle comunicazioni minatorie.

Il ministro ha inoltre evidenziato la necessità di chiarire se dietro gli episodi vi siano organizzazioni criminali oppure soggetti intenzionati a provocare disordine.

Meloni convoca una riunione

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla situazione, spiegando che il Governo sta seguendo le numerose segnalazioni.

«Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto», ha dichiarato.

Secondo Meloni, gli episodi sembrano riconducibili a una possibile strategia finalizzata a generare preoccupazione, sulla quale sono ancora in corso approfondimenti.

La presidente del Consiglio ha inoltre annunciato la convocazione di una riunione a Palazzo Chigi per coordinare le iniziative delle istituzioni.

Restano aperte le indagini per individuare chi abbia inviato le email e chiarire l’origine della serie di falsi allarmi che ha coinvolto numerose scuole italiane.