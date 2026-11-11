Billy Cobham incanta Napoli, al Teatro Mediterraneo il tempo si ferma con “Time Machine”

Sold out per il Pomigliano Jazz 2026. Billy Cobham a 82 anni, la leggenda del drumming, vola ancora sulla sua doppia batteria e fa esplodere la platea.

Napoli, Teatro Mediterraneo. luci basse, silenzio carico di attesa, poi il primo colpo sui tamburi ed il tempo, davvero, comincia a viaggiare all’indietro. Billy Cobham è tornato a incantare Napoli con “Time Machine”, il progetto con cui celebra oltre cinquant’anni di musica, nell’ambito del Pomigliano Jazz 2026. Teatro sold out, pubblico in piedi, un evento che si annunciava speciale e che speciale lo è stato fino all’ultima nota.

Nato a Panama nel 1944 e cresciuto a Brooklyn, Cobham è uno di quei nomi che hanno cambiato la storia della batteria e del jazz. Ha suonato con Miles Davis nelle leggendarie sessioni di Bitches Brew, è stato membro fondatore della Mahavishnu Orchestra e nel 1973 ha pubblicato Spectrum, il suo debutto solista registrato agli Electric Lady Studios di Jimi Hendrix. Un disco riconosciuto ancora oggi come una delle creazioni più significative e influenti del jazz-fusion.

Cinquant’anni dopo quel disco, Cobham sale sul palco del Teatro Mediterraneo con il settetto di Time Machine e sembra non sentire affatto il peso degli anni.

In apertura, ad accendere la serata, il noto batterista jazz Claudio Romano con “Max Unlimited”, assoli di batteria ispirati a Max Roach. Un omaggio sentito e potente, perfetto per preparare il pubblico a quello che sarebbe arrivato dopo.

Poi tocca a lui. Con la sua immancabile fascia sulla fronte, Cobham si siede dietro la sua ormai storica doppia batteria. Le mani stringono ancora forte le bacchette e lo stile inconfondibile del suo ritmo echeggia in tutto il teatro ed il tempo sembra essersi fermato ad onorare questa leggenda vivente del jazz.

Accanto a lui, un sestetto fenomenale, uno più bravo dell’altro. Ma due, in questa notte napoletana, hanno davvero entusiasmato il pubblico. Il primo è il sassofonista svedese Bjorn Arko. Oltre al sassofono tenore tradizionale, Arko imbraccia sul palco uno strano strumento a fiato elettronico che ha incuriosito ed entusiasmato tutta la platea: il NuRAD.

Il NuRAD è un wind synthesizer, o EWI – Electronic Wind Instrument, di ultima generazione. È progettato artigianalmente da Berglund Instruments ed è diventato celebre nell’ambiente jazz-fusion. Nelle mani di Arko diventa un’arma di pura espressione: suoni che si allungano, si piegano, si trasformano, una performance che ha lasciato il pubblico a bocca aperta e che ha dato al concerto un colore assolutamente unico. Il secondo è il chitarrista Carl Mörner. Una vera rivelazione della serata. I suoi assoli a tutto manico hanno impressionato tutti, per velocità, precisione e gusto e quando ha tirato fuori la tecnica del tapping, con le due mani che volano sulla tastiera come su un pianoforte, il teatro è esploso. Davvero eccezionale.

Billy Cobham – Time Machine – group:

Billy Cobham | Batteria

Victor Cisternas | Basso

Carl Mörner | Chitarra

Jorge Vera | Tastiere

Bjorn Arko | Sax e Nurad

Antonio Baldino | Tromba

Andrea Andreoli | Trombone

Cobham non si limita ad accompagnare ma guida, spinge, dialoga con ogni musicista, lascia spazio e poi si riprende la scena con quegli assoli immancabili che hanno fatto esplodere la platea di questo bellissimo teatro. È il miracolo di un artista che nonostante la veneranda età vola ancora sui tamburi e sui piatti come se il tempo non fosse mai passato. Anzi, come se il tempo fosse proprio lui a comandarlo. A Napoli, per una notte, la Time Machine ha funzionato.

Gallery a cura di Giovanni Esposito Ph