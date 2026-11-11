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Napoli su Cacciamani: il talento ex Juve Stabia nel mirino

Ivano Cotticelli
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Il Napoli guarda al mercato di gennaio e tra i giovani finiti nel mirino del club azzurro ci sarebbe Alessio Cacciamani, esterno sinistro classe 2007 di proprietà del Torino. Il calciatore, protagonista di un’esperienza in prestito alla Juve Stabia, è uno dei profili seguiti in vista della prossima sessione di mercato.

Dopo un avvio di campionato complicato anche dagli infortuni, la società partenopea starebbe valutando possibili rinforzi, prestando particolare attenzione ai talenti emergenti.

Dalla Juve Stabia al Torino

Arrivato al Torino nel 2023, Cacciamani ha trovato l’occasione per mettersi in evidenza durante il prestito alla Juve Stabia, sotto la guida di Ignazio Abate.

L’esperienza con le Vespe ha rappresentato un passaggio importante nella crescita del giovane esterno, già al centro di diverse indiscrezioni di mercato durante l’estate, soprattutto per un possibile interessamento della Roma.

Rientrato al Torino, Cacciamani ha ritrovato proprio Abate in panchina, proseguendo il percorso avviato insieme a Castellammare di Stabia.

Il rinnovo fino al 2031

A settembre il calciatore ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2031, un accordo che testimonia la volontà del club granata di puntare sul giovane esterno.

In questa stagione Cacciamani ha già collezionato 12 presenze e un assist, ritagliandosi uno spazio importante nella squadra.

Il Napoli guarda a gennaio

L’interesse del Napoli si inserirebbe nella ricerca di giovani calciatori da seguire in prospettiva futura.

Al momento, tuttavia, non risultano indicati contatti ufficiali, offerte o trattative avviate tra le società. Il nome di Cacciamani resta quindi legato alle indiscrezioni in vista del mercato invernale.

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