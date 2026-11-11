Napoli-Torino, scatta la vendita dei biglietti: tutte le fasi e i prezzi per il Maradona

Si avvicina il ritorno in campo in campionato e la SSC Napoli ha reso note le modalità di commercializzazione dei tagliandi per la sfida contro il Torino, in programma sabato 21 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
La vendita dei biglietti prenderà il via a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 11 novembre e si articolerà in tre distinte fasi per consentire ai tifosi di assicurarsi un posto sugli spalti.
Le tre fasi di vendita
Fase 1 (Riservata ai possessori di Fidelity Card): Dedicata in esclusiva ai possessori della Fidelity Card “Fan Stadium Card”.
Fase 2 (Riservata ai possessori di Membership Premium): Riservata agli iscritti alla Membership Premium SSC Napoli, per la quale il club ha predisposto una quota specifica di biglietti.
Fase 3 (Vendita Libera): Eventuale fase aperta a tutti i supporters senza restrizioni di Fidelity o Membership.
I Prezzi dei Biglietti
Di seguito il dettaglio dei costi suddiviso tra le prime fasi (Fase 1 e 2) e l’eventuale vendita libera (Fase 3):
È prevista inoltre la Tribuna Family (con vendita al via direttamente nella Fase 3 senza obbligo di Fidelity Card) a prezzi popolari: 14,00 € per gli adulti e 10,00 € per gli Under 12. I tagliandi potranno essere acquistati online e tramite i canali autorizzati del club azzurro.