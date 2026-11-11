Italia-Francia, le probabili formazioni: a San Siro gli Azzurri sfidano i Bleus guidati da Zidane

È tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro per il big match di UEFA Nations League tra Italia e Francia. Una sfida dal fascino immenso che mette in palio punti pesanti per il cammino nel torneo e che catalizzerà l’attenzione di milioni di appassionati.

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini e la sua controfirma sulla panchina francese, Zinedine Zidane, hanno sciolti gli ultimi dubbi della vigilia, delineando gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro rumeno István Kovács.

Le scelte tattiche e i 22 in campo

L’Italia si schiererà con il collaudato 4-3-3. Davanti a Gianluigi Donnarumma, la linea difensiva vedrà agire Kayode sulla corsia di destra, la coppia centrale composta da Giorgio Scalvini e Alessandro Bastoni, con Riccardo Calafiori sull’out di sinistra. In mezzo al campo spazio a Tonali in cabina di regia, affiancato da Barella e Doumbia. Nel tridente offensivo, fiducia al terzetto formato da Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Nicolò Cambiaghi.

Risposta speculare per la Francia di Zinedine Zidane, che si schiera a sua volta con il 4-3-3. Tra i pali c’è Mike Maignan; in difesa la retroguardia è formata da Zaire-Emery adattato a destra, Jacquet e Upamecano centrali, e Truffert a sinistra. In mediana qualità e sostanza con Rabiot, Cherki e Da Cunha. In attacco il pericolo pubblico numero uno Kylian Mbappé sarà affiancato sugli esterni da Olise e Doué.

I tabellini delle probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. CT: Zidane.

ARBITRO: István Kovács.