Diportista stabiese multato a Vico Equense: pescava una zona vietata

Un pescatore sportivo di Castellammare di Stabia è stato sorpreso dalla Guardia Costiera mentre pescava nelle acque del Banco di Santa Croce, a Vico Equense, dove è vietata sia la pesca professionale sia quella sportiva.

L’uomo, a bordo della propria imbarcazione, è stato fermato dai militari durante un pattugliamento. Nei suoi confronti è stata contestata una violazione delle norme sulla pesca sportiva.

Controlli nelle acque protette

L’intervento è stato effettuato dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, nell’ambito delle attività di vigilanza disposte dal capo del Compartimento marittimo.

Durante il pattugliamento, i militari hanno individuato il diportista impegnato nella pesca all’interno della Zona di Tutela Biologica del Banco di Santa Croce.

Al pescatore è stato ordinato di interrompere immediatamente l’attività e di allontanarsi dallo specchio acqueo protetto. Al termine dell’operazione è scattata la contestazione della violazione.

Un patrimonio marino da proteggere

Il Banco di Santa Croce, nelle acque di Vico Equense, è un’area di particolare valore naturalistico, caratterizzata dalla presenza di coralli, gorgonie e numerose specie ittiche.

Tra gli organismi che popolano questo habitat figura anche il corallo rosso, una specie di particolare interesse per la biodiversità marina.

Proprio per la ricchezza dei suoi fondali, il Banco di Santa Croce viene definito anche la «barriera corallina del Mediterraneo».

L’area è stata inoltre inserita nella recente proposta di ampliamento dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Vigilanza contro la pesca illegale

L’intervento ha consentito di interrompere un’attività di pesca vietata in uno degli ambienti marini più preziosi della costa sorrentina.

L’operazione rientra nei controlli condotti dalla Guardia Costiera stabiese per contrastare le violazioni delle norme sulla pesca e tutelare le risorse marine del territorio.