Napoli, aggredisce un medico al Vecchio Pellegrini: ferita anche la madre dell’aggressore

Un medico è stato aggredito nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli da un giovane che attendeva l’esito di un esame radiologico della madre. Durante l’aggressione è rimasta ferita anche la donna, caduta a terra dopo essere stata colpita dal figlio.
L’episodio si è verificato intorno alle 22 di ieri, martedì 10 novembre. L’intervento della polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.
L’aggressione nel pronto soccorso
Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe manifestato la propria esasperazione per l’attesa del referto radiologico della madre.
Sostenendo di essere stanco di aspettare, si sarebbe scagliato contro il medico di turno, facendolo cadere a terra.
Nel tentativo di continuare a colpire il sanitario, l’uomo avrebbe raggiunto anche la madre, provocandone la caduta e ferendola al volto.
L’intervento degli agenti di polizia
A fermare l’aggressione sono stati gli agenti del drappello di polizia presente all’interno dell’ospedale, intervenuti per riportare la situazione sotto controllo.
Il giovane è stato identificato dalle forze dell’ordine.
Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del medico aggredito.
La preoccupazione dei sanitari
L’episodio riporta l’attenzione sulle aggressioni ai danni del personale sanitario negli ospedali napoletani.
Ai poliziotti intervenuti, i medici hanno riferito di sentirsi «esasperati» per il ripetersi di episodi di violenza fisica e verbale durante lo svolgimento del proprio lavoro.