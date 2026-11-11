Ercolano, agli Scavi arrivano le sedie a rotelle per i visitatori

Il Parco Archeologico di Ercolano diventa più accessibile alle persone con difficoltà motorie. Dal 2 novembre sono disponibili sedie a rotelle che i visitatori possono richiedere direttamente in biglietteria, senza necessità di prenotazione indicata, fino a esaurimento delle disponibilità.

Un nuovo servizio pensato per facilitare la visita della città antica, dove le caratteristiche del percorso possono rappresentare un ostacolo per chi ha problemi di mobilità.

Sedie a rotelle disponibili agli Scavi

La nuova dotazione consente ai visitatori con difficoltà motorie di usufruire di un supporto durante la permanenza nel sito archeologico.

Le carrozzelle sono disponibili presso la biglietteria, su richiesta e fino a esaurimento.

L’iniziativa si inserisce nel programma di interventi con cui il Parco punta a rendere il patrimonio archeologico accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Le parole della direttrice

A sottolineare il valore del nuovo servizio è Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano.

«L’accessibilità è per noi una priorità e un valore fondamentale: le sedie a rotelle sono un altro passo concreto per rendere la visita di Ercolano possibile a un numero sempre maggiore di persone».

La direttrice ribadisce inoltre l’impegno a proseguire con servizi e progetti capaci di rispondere alle diverse esigenze dei visitatori, affinché la città antica possa essere realmente fruibile da tutti.

Percorsi dedicati e guide digitali

La disponibilità delle sedie a rotelle si aggiunge ad altre iniziative già attive.

Per le persone con disabilità motoria è previsto il percorso «Ercolano per tutti», contrassegnato in blu sulla mappa consultabile online. All’ingresso, il personale di vigilanza può fornire indicazioni utili per organizzare la visita.

Per i ragazzi con autismo e per i visitatori con difficoltà cognitive è disponibile «Avventura a Ercolano», una guida digitale interattiva utilizzabile attraverso i tablet messi a disposizione dal Parco.

Il progetto propone contenuti in realtà aumentata, giochi e attività immersive per favorire la partecipazione e la scoperta del sito archeologico.

Visite tattili per non vedenti

L’attenzione all’accessibilità riguarda anche le persone con disabilità visiva.

Il Parco propone infatti visite esperienziali per non vedenti, durante le quali il racconto del patrimonio archeologico viene accompagnato dall’esplorazione tattile di riproduzioni di reperti realizzate con stampa 3D.

Anche il sito internet ufficiale dispone di una funzione dedicata all’accessibilità.

Le informazioni sui servizi e sugli strumenti disponibili sono consultabili nella sezione dedicata del portale del Parco: ercolano.cultura.gov.it/accessibilita.